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مزارعون يستعينون بـ«فيل» لدفع 3 شاحنات عالقة بالوحل (فيديو متداول)
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مزارعون يستعينون بـ«فيل» لدفع 3 شاحنات عالقة بالوحل (فيديو متداول)

مزارعون يستعينون بـ«فيل» لدفع 3 شاحنات عالقة بالوحل (فيديو متداول)

مزارعون يستعينون بـ«فيل» لدفع 3 شاحنات عالقة بالوحل (فيديو متداول)
٠٢:٣٦:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استعان مزارعون في الهند بفيل من أجل دفع 3 شاحنات عالقة بالوحل، حيث أظهر فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عددا من المزارعين يحيطون بفيل وفوق ظهره أحدهم يحثونه على دفع الشاحنات العالقة.

الفيل يتمكن من إخراج الشاحنات

وتمكن الفيل بالفعل من إخراج إحدى الشاحنات العالقة من الطين، في قرابة 30 ثانية، بعد أن دفعها برأسه إلى الأمام، يساعده المزارعون من حوله.

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واشتهرت الهند بالأفيال، منذ زمن قديم، حيث استعان بها الإنسان في الكثير من الأعمال، أولها النقل، ونظرا لضخامتها وطول أعمارها نسبيا، من 48 إلى 70 عاما، يستعملها الإنسان في كثير من الأغراض.

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