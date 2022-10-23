دراسة: حالة شائعة تصيب الحوامل وتسبب وفاة الأطفال 

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كشف دراسة حديثة، عن اضطراب شائع في أثناء الحمل ترتبط به زيادة خطر الوفاة لدى الأطفال، منذ الولادة وحتى سن التاسعة عشرة.

وزعمت الدراسة، أن هذا الاضطراب، الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي لدى الأمهات، أن يسبب العديد من الأمراض المميتة للأطفال في وقت لاحق من العمر.

ووفقا للأطباء، يؤثر ارتفاع ضغط الدم الحملي (HDP) على ما يصل إلى 10% من جميع الأمهات الحوامل، وويصف ارتفاع ضغط الدم الحملي (HDP) مجموعة من الحالات تشمل مقدمات الارتعاج eclampsia وتسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم، التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي ومضاعفات أخرى أثناء الحمل.

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وبحسب الأطباء كما ورد في الدراسة، التي نشرت في مجلة British Medical Journal، فإنه من المعروف منذ فترة طويلة أن الأطفال الذين لم يولدوا بعد، والذين يتعرضون لارتفاع ضغط الدم، يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية مع تقدمهم في السن.

ومع ذلك، وجد الباحثون من الدنمارك والصين، الآن، أن الأطفال المعرضين لهذه الحالة في الرحم، أكثر عرضة بنسبة 26% للوفاة قبل سن 19 من أولئك الذين لم يتعرضوا لها، وفقا للدراسة.

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