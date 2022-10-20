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من لسانك.. اكتشف إصابتك بهذا المرض الفتاك
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من لسانك.. اكتشف إصابتك بهذا المرض الفتاك

من لسانك.. اكتشف إصابتك بهذا المرض الفتاك

من لسانك.. اكتشف إصابتك بهذا المرض الفتاك
١١:٠١:٠٤ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت الدكتورة راشيل وارد، من مركز وودلاندز الطبي في ديدكوت، إن ظهور قرح في اللسان والفم دون التئامها لفترة طويلة، قد تكون من علامات الإصابة بسرطان الفم.

وأوضحت أن “القرحة في الفم واللسان شائعة، وعلى الرغم من أنها مؤلمة، فإنها تلتئم بشكل عام من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة”، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وأضافت أنه “إذا كنت تعاني من قرحة غير قابلة للشفاء أو نتوء جديد على اللسان، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الفم، ويجب عليك زيارة الطبيب العام أو طبيب الأسنان على الفور”.

اللسان المشعر

وفي سياق غير بعيد، قالت الطبيبة “وارد” إن مصطلح “اللسان المشعر” يستخدم لوصف طبقة غير طبيعية على سطح اللسان. موضحة أنها حالة شائعة نسبيًا ومؤقتة وغير ضارة.

ووفق المتحدثة ذاتها، يحدث اللسان المشعر بسبب نقص التحفيز في الجزء العلوي من اللسان، ما يتسبب في زيادة البكتيريا أو نمو الخميرة في الفم.

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