الشيخ الفوزان يوضح حكم من يستهزئ في الدين مازحًا

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قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، إن من يستهزئ في الدين مزاحًا أو جادًا فهو كافر.

من يستهزئ بالدين ليُضحك الناس فهو كافر

وأوضح في مقطع تسجيلي منشور على حسابه في “تويتر”، أن من يستهزئ بالدين مازحًا أو جادًا ليضحك الناس فهو يكفر بعد إيمانه.

وأضاف الشيخ الفوزان أنه في الحديث: “إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ يهوي بها في جهنم “، مشيرًا إلى أن هذا في الكلمة الواحدة، وهذا شأنها فما بالكم بغيرها مما يتفوه به الناس ويغضب الله تعالى.

يجب الانحياز إلى أهل العلم المتمسكين بكتاب الله

وأكد أن الخطر شديد في الوقت الحاضر لكثرة الفتن ووسائل الشر، ودعاة الضلال الذين يأتون باسم الخير وباسم الدعوة إلى الله وهم كذبة، لافتًا إلى أنه يجب الحذر منهم، ويجب الانحياز إلى أهل العلم المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله.

من عنـده نقـص فـي النَّصـيحَة صـار عنـده نقـص الديـن

وأشار إلى أن الـدين كـله هـو “النصيحة” ولهـذا قـال النبي صلى الله عليه وسلم: “الدّيـنُ النَّصــيحَة” فالـذي ليـس عنـده نصــيحَة أبـدًا ليـس عنـده ديـن، وإن كـان عنـده نقـص فـي النَّصـيحَة صـار عنـده نقـص فـي الديـن، فالديـن يكـمل وينقـص ويـزول بسـبب عـدم النَّصـيحَة.

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