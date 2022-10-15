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هل تسبب القهوة الخفقان وتسارع نبضات القلب؟ استشاري يجيب
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هل تسبب القهوة الخفقان وتسارع نبضات القلب؟ استشاري يجيب

هل تسبب القهوة الخفقان وتسارع نبضات القلب؟ استشاري يجيب

هل تسبب القهوة الخفقان وتسارع نبضات القلب؟ استشاري يجيب
٠٩:٠٩:١٥ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د.هاني العبدلي استشاري مخ وأعصاب، من خطورة الإفراط في تناول القهوة، خاصة لمن يعاني من حساسية الكافيين.

وقال العبدلي، في تغريدة عبر حسابه السمي في “تويتر”: ” القهوة ؛ تراها ما تسبب خفقان أو تسارع في نبضات القلب إلا إذا زادت الجرعة اليومية عن 400 ملجم أو لديك حساسية زائدة من تأثير الكافيين”.

وعادة ينصح خبراء الصحة بأهمية الاعتدال في تناول مشروبات الكافيين على مدار اليوم، حتى لا تؤثر على الصحة وتسبب الأرق وعدم القدرة على النوم ليلا.

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الكلمات الدلالية:
أضرار القهوة القهوة الكافيين مشروب القهوة

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