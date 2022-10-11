«هوس الشهرة وحصد المشاهدات».. أردني يصور ابنته داخل مقبرة والسلطات تتحرك

تواصل- فريق التحرير:

أثار مواطن أردني موجة جدل وغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر تصوير فيديو لابنته في مقبرة، بهدف جلب المشاهدات والشهرة، حيث طالب مغردون بالقبض عليه لاستغلال طفلته في هذا الأمر.

من جانبها أعلنت السلطات الأردنية القبض على المواطن الأردني، والذي زعم تعرض طفلته للإساءة من زوجة والدها، بعد وفاة والدتها.

وقالت مديرية الأمن العام في الأردن، الثلاثاء، إن السلطات رصدت فيديو ظهرت خلاله طفلة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر، وباشرت التحقيق في الواقعة.

ونقلت قناة “المملكة” الرسمية عن المتحدث باسم مدير الأمن العام عامر السرطاوي، قوله، وإنه “من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو وتم التحرك لمكان سكنها، حيث أُلقي القبض على والدها بعد أن تبين بأنّ الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة”.

واعترف والد الطفلة أنه صورها وهي في هذه الحالة المأساوية بغرض نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “لحصد مشاهدات مرتفعة”.

وأحالت إدارة حماية الأسرة هذا الشخص إلى القضاء، فيما تم عمل دراسة حالة اجتماعية للطفلة لضمان عدم تكرار ما حدث معها.