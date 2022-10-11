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«الصحة» تُسجل 195 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 133 حالة
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«الصحة» تُسجل 195 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 133 حالة

«الصحة» تُسجل 195 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 133 حالة

«الصحة» تُسجل 195 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 133 حالة
١٢:٢٣:١٦ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 195 إصابة بكورونا و133 حالة تعاف و3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إصابات كورونا في المملكة

وقالت وزارة الصحة، إنه تسجيل 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 818033 حالات.

وأضافت الوزارة أنه تمّ تسجيل 133 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 804812حالة، ولله الحمد.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل 3 حالة وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9372 حالة وفاة.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 226 إصابة بكورونا و110 حالة تعاف ووفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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الكلمات الدلالية:
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