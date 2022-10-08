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شاهد.. مدير تعليم محايل عسير يفاجيء الجميع بفعل غير متوقع مع معلم ابتدائي

شاهد.. مدير تعليم محايل عسير يفاجيء الجميع بفعل غير متوقع مع معلم ابتدائي

شاهد.. مدير تعليم محايل عسير يفاجيء الجميع بفعل غير متوقع مع معلم ابتدائي
٠٩:١٩:٠٨ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أشاد مدير تعليم محايل عسير، بمعلم أول ابتدائي، بعد زيارة لأحد الفصول التعليمية، اطلع فيها على مستوى الطلاب، ولاحظ تفوقهم في القراءة والكتابة بشكل ملحوظ.

ويقبّل رأسه

وقام مدير تعليم محايل عسير بتقبيل رأس المعلم، معتبرا أنه نموذج يحتذى به للمعلمين، نظير جهده وتفانيه في عمله، الذي انعكس أثره على الطلاب.

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إشادات عبر السوشيال ميديا

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع الفيديو المتداول، الذي حقق آلاف المشاهدات، تجاوز عددها 200 ألف، مشيدين بسلوك مدير التعليم، وكذلك إخلاص المعلم.

وقال حساب “Hashim”: “يستاهل هذا المعلم جل التقدير والاحترام وليس التقدير والاحترام لمن يحمل العصاء لفرض العضلات وتدمير السلوك.. اللهم لك الحمد الذي وهبتنا قيادة واعية تدرك كيف تسن القرارات وكيف تمكن المهنة سواء تعليم او غيره بطريقة أحترافية عالية”.

في حين أورد حساب “د. يحيى علي دماس الغامدي”: “الشكر والتقدير والإحترام للمعلم المبدع الذي لم يظهر إسمه، ثم لسعادة مدير التعليم على هذه المبادرة الجميلة”.

أما حساب “Moaidh” فقال: “لا يوجد معلم متهاون أبداً لأن النتيجة تظهر على طلابه وتبين مدى قدرته وينكشف من أول شهر لذلك لا تهاون في التعليم ولكن حق المعلمين مهضوم وخصوصاً من المجتمع. أشكر المعلم هذا على جهوده الواضحه وأشكر مدير تعليمه على هذا الاحترام”.

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إشادة بمعلم العام الدراسي الكتابة والقراءة فيديو مدير تعليم محايل عسير معلم أول ابتدائي وزارة التعليم

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