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ضبط 12 طنًا من الأغذية داخل مستودع غير مرخص في خميس مشيط
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ضبط 12 طنًا من الأغذية داخل مستودع غير مرخص في خميس مشيط

ضبط 12 طنًا من الأغذية داخل مستودع غير مرخص في خميس مشيط

ضبط 12 طنًا من الأغذية داخل مستودع غير مرخص في خميس مشيط
٠٧:٣٢:٣٣ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أطنانًا من المواد الغذائية، داخل مستودع غير مرخص، في خميس مشيط.

وأعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن رصد مستودع أغذية غير مرخص في خميس مشيط مُخالفٍ لمعايير سلامة ونظافة التخزين.

ضبط 12 طنًا من المنتجات الغذائية

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أنها ضبطت داخل المستودع، 12 طنًّا من المنتجات الغذائية.

وأضافت أنه جرى اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية بحق المضبوطات والمستودع المخالف.

الهيئة تنصح بالفحص المبكر لأعراض سرطان الثدي

كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أكدت اليوم الجمعة، أن الفحص المبكر للأعراض يُسهم في تشخيص ونجاح علاج سرطان الثدي.

وقالت الهيئة، إن هناك بعض المعتقدات الخاطئة بشأن جهاز الماموجرام، حيث يعتقد البعض أن الأفضل الانتظار حتى ظهور كتلة أو الشعور بعلامات سرطان الثدي لإجراء الفحص لكن الحقيقة ظهور هذه العلامات يعني أن الورم تقدم ولم يعد في مراحله الأولية.

وكانت وزارة الصحة قد نفذت حملة توعوية بعنوان (رايتك وردية) للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء بالمملكة؛ حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، الذي يُقام في أكتوبر من كل عام.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية، فهي الوسيلة الأفضل لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% -بإذن الله-، مؤكدة أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث إنه يسهم -بإذن الله- في خفض معدل الوفيات.

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الكلمات الدلالية:
الهيئة العامة للغذاء والدواء خميس مشيط منتجات غذائية هيئة الغذاء والدواء

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