بالتعاون مع «سناب شات».. كل ما تريد معرفته عن خدمة «مركز العائلة»

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قال المتخصص التقني طارق الجاسر، إن “سناب شات” يستهدف تقريب الآباء والأبناء من خلال تفعيل خدمة “مركز العائلة”، لذا فالأمر يتعدى مجرد المراقبة.

تفعيل خدمة “مركز العائلة”

وأوضح الجاسر أن منصة “سناب شات” تسمح بالتسجيل للمستخدم إذا تجاوز عمره 13 عاما، وتستهدف الخدمة الآباء والعائلات التي لديها مراهقين في عمر 13 إلى 18 عاما.

وحين تسجيل أحد الوالدين في التطبيق وإضافة حساب المراهق، يمكن للوالد أن يدخل من خلال إعدادات سناب شات، فتظهر له ضمن القائمة أيقونة “Family Centre”، وبالضغط عليها تظهر له قائمة الأصدقاء، فيضغط على حساب ابنه.

وحين يتم التفعيل يستطيع الوالد من خلال “مركز العائلة” الولوج إلى بعض البيانات لحساب المراهق، حسب ما أورده المتخصص في لقاء بثته قناة “روتانا خليجية” لبرنامج “يا هلا”.

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مميزات خدمة “مركز العائلة”

وبإمكان أحد الوالدين المسجلين لدى مركز العائلة، كما شرح المتخصص التقني خالد الجاسر، أن يتعرف على قائمة الأصدقاء الخاصة بولدهم، ومن يضيفهم، كما يستطيع رؤية مواعيد المحادثات بين المراهق وبين الأصدقاء المضافين على حسابه.

وتمكن الخدمة، الوالدين، من إرسال “Report Abuse”، حين رؤية أحد الحسابات غير المعروفة عبر حساب المراهق، ليتم حذفه من قائمة الأصدقاء.

ويعمل “سناب شات” على تحقيق الخصوصية لأصحاب الحسابات، وفي الوقت نفسه تمكين الأهل من تحقيق الرقابة الأبوية على المراهقين.

وفي الوقت نفسه، شرح الخبير التقني، عبد الله السبع، طريقة تفعيل خدمة مركز العائلة، عبر منصة “سناب شات”، وقال السبع إنه يمكن من خلال البحث عبر التطبيق، كتابة كلمة Family، ليظهر مركز خدمة العائلة، أو من خلال الإعدادات

وتكون الخطوة التالية هي إضافة حسابات الأبناء، وصلهم إشعار بذلك، يجب أن يوافقوا عليه، لتظهر للأبوين قائمة الأصدقاء الخاصة بحساب المراهق، وبيانات المحادثات الخاصة بهم، ويمكن تفعيل العديد من البلاغات.