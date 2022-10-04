أمام هيمنة «جوجل».. شركات التكنولوجيا الصينية تعلن استراتيجية جديدة

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أعلنت 4 من كبريات الشركات الصينية العملاقة في مجال التكنولوجيا والأجهزة الذكية، إنشاء منصة عالمية مشتركة للمطورين، تحمل اسم تحالف خدمة المطوريين العالمي “GDSA”، في مواجهة هينمة “جوجل” عملاق التكنولوجيا الأمريكية، على خدمات الهواتف الجوالة.

وتجتمع هواوي، وشاومي، وأوبو وفيفو، في مواجهة جوجل، عبر اتحاد أعلنت عنه الشركات، يوثقه عمل مشترك توضع فيه خلاصة الخبرات التقنية لمطوري هذه الشركات الأربع.

تنطلق في مارس 2023

وتوقع مراقبون، أن المنصة ستنطلق رسميا بحلول مارس من العام المقبل 2023، أي بعد 5 أشهر من الآن، دون وجود تأكيدات حول هذا الموعد، وفق تقرير نشرته “رويترز”.

ومن المفترض أن تعمل “GDSA” في تسهيل عمل المطوريين ومصممي التطبيقات، لتسويق منتجاتهم حول العالم دون قيود، في ما يعتبر استراتيجية جديدة لشركات الصين أمام العملاق الأمريكي “Google”.

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“هواوي” تستفيد والشركات تنكر

وتهيمن الشركات الصينية الأربعة على نسبة 40.1% من شحنات الهواتف في السوق العالمي حسب أخر إحصائيات IDC، مما يجعل فرصة تحقيق النجاح عبر منصة GDSA واردة، وسيكون المستفيد الأكبر منها هواوي المحرومة من وصول هواتفها الجديدة لخدمات جوجل.

وفي المقابل، صرح الناطق الرسمي باسم “شاومي” أن الاتحاد لا يرمي لتحدي شركة جوجل كما أنكر مشاركة العملاق الصيني “هواوي” فيه.

بينما كان بيان كل من “فيفو” و”أوبو” التابعتان لشركة “BBK” خاليا من الإشارة لهواوي أصلا، ولم تعلق الأخيرة بدورها على الموضوع.

وتظل “جوجل” على عرش شركات خدمات الهواتف الذكية، في حين بلغت إيرادات متجر بلاي 8.8 مليار دولار خلال 2019.