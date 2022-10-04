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لا تشتريها من المكتبات.. كيف تكتب سيرة ذاتية باحترافية للحصول على وظيفة؟
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لا تشتريها من المكتبات.. كيف تكتب سيرة ذاتية باحترافية للحصول على وظيفة؟

لا تشتريها من المكتبات.. كيف تكتب سيرة ذاتية باحترافية للحصول على وظيفة؟

لا تشتريها من المكتبات.. كيف تكتب سيرة ذاتية باحترافية للحصول على وظيفة؟
١٠:٤٥:٥٨ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

“كنت في إحدى المكتبات التي تقدم خدمات التصوير والطباعة، فدخل مواطن شاب وسأل الموظف الذي يقوم بمهمة الطباعة: عندكم سيرة ذاتية؟”.

هكذا يحكي الكاتب يوسف القبلان، هذا الموقف الطريف الذي حدث أمامه في بعض المكتبات، وهو ما دفعه للكتابة في صحيفة الرياض  عن السيرة الذاتية.

ويضيف القبلان: “تعجبت من هذا السؤال وجذب فضولي المهني وكدت أسأل الموظف، هل تبيعون السير الذاتية لكني تراجعت وأدركت أن الأكيد أنه يقصد النموذج الذي تكتب فيه السيرة الذاتية؛ لأن من المستحيل أن يشتري إنسان سيرة ذاتية لا تخصه!”.

نصائح لكتابة السيرة الذاتية باحترافية

بعدها بدأ القبلان في تقديم النصائح لكتابة أفضل سيرة ذاتية للحصول على وظيفة، وأجمل هذه النصائح في التالي:

ـ السيرة الذاتية تمثل شخصية صاحبها وطريقة تفكيره وكيف يُسوّق نفسه ويعتمد عليها أمام من يجري مقابلة التوظيف.

ـ لا يجب تقييد السيرة الذاتية في نموذج موحد.

ـ أن تعبر السيرة الذاتية عن شخصية الإنسان.

ـ عدم التقييد بتعليمات عن كيفية كتابتها وشكلها ومحتواها وحجمها.

ـ ربما كانت السيرة الذاتية من سطرين لكنها قوية.

ـ كتابة السيرة الذاتية فن، والفن يحتاج إلى إبداع وليس إلى قيود.

ـ اهتم بطريقة عرض سيرتك الذاتية؛ فقد تكون قوية لكن طريقة عرضها غير مؤثرة.

ـ كيف يسوق الشخص لنفسه عبر سيرته الذاتية.

ـ التفكير في نوعية المعلومات المطلوبة والمعلومات ذات العلاقة.

ـ عدم الدفع بالمعلومات التي قد يراها صاحبها مهمة لكنها تفتح بابًا للأسئلة التي تحرج صاحب السيرة.

ـ المعلومات الزائدة قد تساعد في عملية التوظيف وقد يحدث العكس.

ـ المناسب أن يكتب الشخص سيرته بنفسه وبطريقته الخاصة ويضمنها المعلومات المناسبة لطبيعة الوظيفة التي يتقدم لها.

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