من المسافة صفر.. الحرس الثوري يطلق الرصاص الحي على الطلاب الإيرانيين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

يرتكب النظام الإيراني، مجزرة مروعة، بحق شعبه، بدأت أحداثها منذ قرابة أسبوعين، بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد عناصر شرطة الأخلاق الإيرانية، بأحد مراكزها.

استهداف الطلاب

واليوم توثق مقاطع فيديو، عمليات الاستهداف العمدي، من المسافة صفر، للمتظاهرين في مسيرة ليلية لطلاب جامعة شريف للتكنولوجيا.

وانطلقت دعوات للتوجه نحو جامعة شريف للتكنولوجيا، لمؤازرة الطلاب المحاصرين من الحرس الثوري والباسيج والقوات الخاصة، كما أظهرت فيديوهات احتشاد متظاهرين بسياراتهم، متوجهين نحو الجامعة لتلبية الدعوة

اقرأ أيضا:

بعد وصفهم بالأعداء.. 133 قتيلا ضحايا الاحتجاجات الإيرانية الغاضبة بسبب مقتل مهسا أميني

ضحايا الاحتجاجات الإيرانية

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 133، جراء حملات قمع المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت منذ قرابة أسبوعين، بعد مقتل الشابة مهسا أميني، بأحد مراكز الشرطة الإيرانية.

فيما قال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن: “من واجب الأسرة الدولية التحقيق ومنع إيران من ارتكاب جرائم أخرى.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الأحد، بمقتل اثنين من أفراد التعبئة الشعبية في اشتباكات مع متظاهرين في إيران.

وذكرت الوكالة أن أحدهما قتل في قم، بينما لقي الآخر حتفه في قشم إثر إصابتهما بعدما تعرضا “لهجوم” من المحتجين.