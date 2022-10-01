دراسة حديثة تكشف مفاجأة : هذا ما يحدث للجسم حال شرب فنجانين من القهوة يوميا

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كشفت دراسة أسترالية عن مفاجأة بشأن شرب فنجانين أو 3 من مختلف أنواع القهوة بما في ذلك سريعة التحضير ودون الكافيين، مؤكدة أن ذلك يتسبب في خفض مخاطر أمراض القلب.

ونُشرت الدراسة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب، بعد دراسة أصناف القهوة المطحونة الفورية والخالية من الكافيين إلى جانب أنواع أخرى مثل الكابتشينو والمفلترة.

وفحص فريق البحث من معهد بيكر لأبحاث القلب والسكري في ملبورن، ارتباط القهوة باضطراب ضربات القلب، والسكتة، وفشل القلب، ومعدل طول العمر.

انخفاض معدل الوفيات

ومن ضمن النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن جميع أنواع القهوة ارتبطت بانخفاض معدل الوفيات، وكان الحد الأكبر لانخفاض المخاطر، بتناول ما بين كوبين و3 أكواب في اليوم، مقارنةً مع الامتناع عن شرب القهوة.

وارتباط هذا التناول المعتدل باحتمال الوفاة بـ 14%، و27%، و11% من المستحضرات منزوعة الكافيين، والمطحونة، والفورية، على التوالي.

ووجدت الدراسة أن هذه النسب تتناقص مع شرب 4 أو 5 أكواب من القهوة يومياً، وتوصلت النتائج إلى أن المعدل المعتدل سلوك صحي للقلب.

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