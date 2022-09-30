تناول 3 أكواب يوميًا من القهوة يقي من هذه الأمراض المميتة

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كشفت دراسة حديثة، أن تناول 3 أكواب يوميا من القهوة تقي من 3 أمراض مميتة بينها السكتة الدماغية.

وقالت الدراسة إن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا من القهوة قد يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية أي الموت المبكر، وفقما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية..

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مؤلف الدراسة بيتر كيستلر، رئيس أبحاث الفيزيولوجيا الإكلينيكية في معهد بيكر للقلب والسكري ورئيس قسم الفيزيولوجيا الكهربائية في مستشفى “ألفريد” بملبورن.

القهوة تقي من أمراض القلب

وقال كيستلر: “”تشير النتائج إلى أن تناول القهوة المطحونة والسريعة بالكافيين الخفيف إلى المعتدل يجب اعتباره جزءا من نمط حياتنا الصحي”.

ووجد الباحثون أن من تناول القهوة على اختلاف أنواعها، قد سجل لديهم انخفاض كبير في مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وفشل القلب الاحتقاني والسكتة الدماغية،.

كما توصلت الدراسة التي نشرت نتائجها في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، إلى أن القهوة المطحونة والفورية التي تحتوي على الكافيين تقلل من خطر الإصابة بنبض القلب غير المنتظم.

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