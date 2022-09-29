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ليس من سنته.. الفوزان: من يشارك في احتفال المولد النبوي كاذب في دعوى حبه للنبي ﷺ
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ليس من سنته.. الفوزان: من يشارك في احتفال المولد النبوي كاذب في دعوى حبه للنبي ﷺ

ليس من سنته.. الفوزان: من يشارك في احتفال المولد النبوي كاذب في دعوى حبه للنبي ﷺ

ليس من سنته.. الفوزان: من يشارك في احتفال المولد النبوي كاذب في دعوى حبه للنبي ﷺ
٠٧:٢٦:٠٩ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، إن من يحبون النبي ﷺ، يجب أن يتبعوا سنته ويسيروا على هديه.

إقامة الموالد 

وانتقد الفوزان المبتدعين ومن يقيمون الموالد، موضحا أنها بدعة ، وأن من يشارك بها يعد كاذبا في دعوى حبه للنبي ﷺ، موضحا أن النبي ﷺ قال: “عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار”.

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نصيحة غالية

وفي وقت سابق،  وجه الشيخ صالح الفوزان نصيحة غالية للجميع بأن يصلح الإنسان من نفسه ولو فسد الناس.

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في “تويتر”، أنه على الإنسان أن يصلح من نفسه ولو فسد الناس، وأن ينشغل بكل ما من شأنه أن يصلح حاله ويقربه من الله عز وجل.

“يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم”

واستشهد بقول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم”، مبينًا بأن قول الله تعالى عيكم أنفسكم، إنما دل على ألا ينازع الإنسان غيره في مأكل ولا مشرب ولا حاجة من حوائج الدنيا، وإنما ينشغل بصلاح حال نفسه.

الكلمات الدلالية:
الاحتفال بالمولد النبوي الشيخ صالح الفوزان هيئة كبار العلماء

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