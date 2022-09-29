انتخاب المملكة عضوًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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صدق المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على انضمام المملكة وقطر وتركيا لعضوية مجلس محافظي الوكالة.

جاء ذلك خلال الدورة السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي انعقد في فيينا وخلال الاجتماع، تم انتخاب المملكة عضوًا في مجلس محافظي الوكالة.

المملكة تدعم مبادرتي الوكالة بمبلغ 3.5 ملايين

وأعربت الوكالة عن خالص تقديرها للجهود التي تبذلها المملكة، والتي كان آخرها تبرع الرياض بمليونين ونصف المليون دولار، دعماً لمبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف «مبادرة رينول – 2» التي ستسهم في تعزيز القدرات الرقابية في المجالات النووية والإشعاعية.

وأشارت إلى تبرع المملكة بمليون دولار، لدعم مبادرة الوكالة للعمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر «زودياك» باستخدام التقنيات النووية، التي أطلقتها الوكالة، للإسهام في الوقاية من تفشي الأمراض المعدية.

وأكد أن هذه التبرعات تأتي امتدادًا لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير قدراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام.

المملكة ترحب بقرار مجلس محافظي الوكالة بشأن إيران

وفي وقت سابق، رحبت المملكة بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، داعية إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مماطلة، معربة أملها في أن تقدم الدول الأعضاء في مجلس المحافظين كامل الدعم للوكالة الذرية ومديرها.

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