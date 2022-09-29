الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. سفارة المملكة في روسيا تحذر المواطنين من هذا الأمر
بعد قرار وزير التعليم إلغاء اختبارات الفترتين.. هل سيتم عودة نظام الفصلين؟
فلكية جدة: اليوم سنشهد ظاهرة تساوي الليل والنهار
«التجارة» تستدعي 604 مركبات لكزس “NX” لإصلاح هذا الخلل
مجموعة «أنونيموس» تعلن اختراق موقع الشرطة الإيرانية وطهران تنفي
لهؤلاء.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. سفارة المملكة في روسيا تحذر المواطنين من هذا الأمر

عاجل.. سفارة المملكة في روسيا تحذر المواطنين من هذا الأمر

عاجل.. سفارة المملكة في روسيا تحذر المواطنين من هذا الأمر
٠٢:٣٥:٢٢ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في روسيا الاتحادية، أنه نظرًا لإعلان السلطات الروسية إغلاق عدد من شوارع موسكو المركزية يوم غد الجمعة 30 سبتمبر 2022م ، فإنها تحذر المواطنين من التواجد في أماكن التجمعات.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنها تهيب بالمواطنين الكرام المقيمين في موسكو بتجنب أماكن التجمعات والازدحام.

أمريكا تطالب مواطنيها في روسيا بمغادرتها فورًا

في الوقت نفسه، طالبت سفارة واشنطن لدى موسكو، مواطنيها الموجودين في الأراضي الروسية بمغادرتها فورًا، خوفًا من اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها روسيا.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الأمريكية، أنه يجب على المواطنين الأمريكيين عدم زيارة روسيا، أما المقيمين في روسيا أو المسافرين فيها فيجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية على الفور مع وجود فرص سفر تجارية محدودة.

كما حذرت السفارة الأمريكية من أن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الروسية الأمريكية المزدوجة يمكن تجنيدهم في إطار التعبئة الجزئية في روسيا، الأمر الذي سيحظر خروج هؤلاء المواطنين من روسيا.

اقرأ أيضًا:

اليوم الثاني في روسيا بعد التعبئة.. مظاهرات واعتقالات وهروب جماعي للخارج

الكلمات الدلالية:
احتجاجات في روسيا روسيا سفارة المملكة شوارع موسكو

مواد ذات صلة

المزيد
باحث ينبِّه لشائعة يروجها الإعلام الإيراني عن أحداث العوامية (فيديو)

باحث ينبِّه لشائعة يروجها الإعلام الإيراني عن أحداث العوامية (فيديو)

١٠:٣٨ م، الثلاثاء، ١٥ أغسطس ٢٠١٧
65 نادياً موسمياً تستقبل طلاب وطالبات الرياض في رمضان وشوال‎

65 نادياً موسمياً تستقبل طلاب وطالبات الرياض في رمضان وشوال‎

٠٤:٥٧ م، الأحد، ١٤ يونيو ٢٠١٥
مختص: 75% من المياه الملوثة في العالم موجودة بمنطقة الخليج

مختص: 75% من المياه الملوثة في العالم موجودة بمنطقة الخليج

٠٢:٤٨ ص، الجمعة، ١٤ أبريل ٢٠١٧
رفع الحظر عن لحوم البقر والضأن والماعز من كينيا

رفع الحظر عن لحوم البقر والضأن والماعز من كينيا

٠٥:٥٦ م، الأحد، ٢٤ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *