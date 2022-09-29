عاجل.. سفارة المملكة في روسيا تحذر المواطنين من هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في روسيا الاتحادية، أنه نظرًا لإعلان السلطات الروسية إغلاق عدد من شوارع موسكو المركزية يوم غد الجمعة 30 سبتمبر 2022م ، فإنها تحذر المواطنين من التواجد في أماكن التجمعات.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنها تهيب بالمواطنين الكرام المقيمين في موسكو بتجنب أماكن التجمعات والازدحام.

أمريكا تطالب مواطنيها في روسيا بمغادرتها فورًا

في الوقت نفسه، طالبت سفارة واشنطن لدى موسكو، مواطنيها الموجودين في الأراضي الروسية بمغادرتها فورًا، خوفًا من اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها روسيا.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الأمريكية، أنه يجب على المواطنين الأمريكيين عدم زيارة روسيا، أما المقيمين في روسيا أو المسافرين فيها فيجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية على الفور مع وجود فرص سفر تجارية محدودة.

كما حذرت السفارة الأمريكية من أن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الروسية الأمريكية المزدوجة يمكن تجنيدهم في إطار التعبئة الجزئية في روسيا، الأمر الذي سيحظر خروج هؤلاء المواطنين من روسيا.

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