تعليق مفاجئ من الصحة العالمية على الوضع الصحي لـ «كوفيد 19»

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أفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن معدل الوفيات بسبب الإصابة بـ “كوفيد-19” انخفض كثيرًا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الوضع حاليًا أفضل من أي وقت مضى خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وقال مدير المنظمة في مؤتمر صحفي عقده في جنيف: “تحتاج البشرية إلى عدة أعوام للتغلب نهائيًا على “كوفيد-19”.

وكشف غيبريسوس عن أن عدد الوفيات بسبب “كوفيد-19” لا تزيد عن 10 بالمئة من ذروتها في يناير عام 2021 مشيرا إلى أننا “في الوقت الحاضر في وضع أفضل من أي وقت مضى”.

متحور جديد

وأضاف غيبريسوس: ولكن مع ذلك “باستمرار انتشار وتغير الفيروس التاجي المستجد، ما قد يؤدي إلى ظهور متحور منه أكثر خطورة”.

ووفقًا له هناك “بصيص من الضوء في نهاية النفق” في المعركة ضد “كوفيد-19”. ولكن أمام البشرية طريقًا طويلة، والنفق لا يزال مظلما مع الكثير من العقبات.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن العدد الرسمي للمصابين بمرض “كوفيد-19” في العالم بلغ حتى الآن 613 مليون شخص توفي منهم 6.5 مليون.

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