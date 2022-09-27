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الكشف عن أغرب حالة طلاق في الكويت.. معجون الأسنان!
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الكشف عن أغرب حالة طلاق في الكويت.. معجون الأسنان!

الكشف عن أغرب حالة طلاق في الكويت.. معجون الأسنان!

الكشف عن أغرب حالة طلاق في الكويت.. معجون الأسنان!
١٠:٢١:١٩ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الدكتور فهد الضاعن، مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل الكويتية، أن أعداد حالات الطلاق العام الماضي 2021 وصلت إلى 500 حالة، أي بنسبة 4.5%، في حين بلغ إجمالي من تطلقوا خلال عام 2021 من بين الذين تزوجوا في سنوات متفرقة 5144 حالة.

من جانبها كشفت صحيفة القبس الكويتية، نقلصا عن محامية عن أغرب حالة طلاق في البلاد، والتي وقعت بسبب معجون أسنان.
وحسب الصحيفة فإن الزوجة صاحبة القضية كانت لا تتقبل ريحة معجون الأسنان الخاص بزوجها، وكان زوجها يرفض تغييره.
وأوضحت المحامية أن مكتبها قام بالتواصل مع الزوج في محاولة لإقناعه بتغيير نوع معجون الأسنان الذي يستخدمه، إلا أنه أصرّ على الرفض.

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