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أهم 10.. ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء وحسم جدل دهس فتاة أبها
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أهم 10.. ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء وحسم جدل دهس فتاة أبها

أهم 10.. ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء وحسم جدل دهس فتاة أبها

أهم 10.. ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء وحسم جدل دهس فتاة أبها
١٠:٠٧:١٨ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

أوامر ملكية.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء

صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها.. المزيد هنا :

عاجل.. البحرية الأمريكية تصادر شحنة هيروين ضخمة في بحر عُمان

صادرت البحرية الأميركية شحنة هيروين بقيمة 85 مليون دولار في مياه الخليج، مؤكدة أن الشحنة هي الأكبر على الإطلاق هذا العام.. المزيد هنا :

«دهس فتاة بأبها» يتصدر التريند.. وبيان شرطة عسير يحسم الجدل

تصدر هاشتاق ” دهس فتاة بأبها” التريند منذ يومين على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، حيث تداول مغردون فيديو لفتاة تدخل في مشاداة واشتباك مع شاب ثم يتم دهسها بسيارة.. المزيد هنا :

بالفيديو.. مختص يوضح كيفية الحفاظ على الهاتف وبطاريته

قال مختص تقنية المعلومات، م. خالد أبو إبراهيم، إن إغلاق التطبيقات المفتوحة بخلفية الهاتف سيؤخر فتحه من جديد وليس كما يشاع بأنه يخفف الضغط على الجهاز.. المزيد هنا :

الجوازات: البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من (10) أعوام فأكثر

أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من عمر (10) أعوام فأكثر، تسجيل الخصائص الحيوية لهم (البصمة والصورة).. المزيد هنا :

عاجل.. تحذير مهم من «التجارة» بشأن الحسابات البنكية الشخصية

حذرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، من خطورة الإفصاح عن معلومات الحسابات البنكية الشخصية.. المزيد هنا :

توضيح مهم من “العدل” بشأن إدخال فاتورة ضريبة التصرفات العقارية

كشفت وزارة العدل أنه يمكن لمن أراد بيع أرض وعمل فاتورة ضريبة التصرفات العقارية، أن يدخل قيمة المبايعة بدون الضريبة.. المزيد هنا :

1.2 مليار دولار.. «السوق المالية» تعلن عن أضخم اكتتاب في المملكة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، بالموافقة على طلب شركة مرافق الكهرباء والمياه.. المزيد هنا :

بينها الدفاع والداخلية.. «نزاهة» تحقق بقضايا جنائية وإدارية في 6 وزارات

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم الثلاثاء، أنها باشرت خلال شهر صفر التحقيق.. المزيد هنا :

 

للذكور فقط.. دراسة: الشاي يزيد الحيوانات المنوية ويُحسّن هذا الأمر

كشفت دراسة حديثة أن شرب الشاي له فائدتان بالنسبة للذكور، هما زيادة الحيوانات المنوية وتحسين الصحة الإنجابية.. المزيد هنا :

 

الكلمات الدلالية:
أمر ملكي اوامر ملكية دهس فتاة أبها ولي العهد

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