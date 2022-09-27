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«دهس فتاة بأبها» يتصدر التريند.. وبيان شرطة عسير يحسم الجدل

«دهس فتاة بأبها» يتصدر التريند.. وبيان شرطة عسير يحسم الجدل

«دهس فتاة بأبها» يتصدر التريند.. وبيان شرطة عسير يحسم الجدل
٠٦:١٣:٢٣ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تصدر هاشتاق ” دهس فتاة بأبها” التريند منذ يومين على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، حيث تداول مغردون فيديو لفتاة تدخل في مشاداة واشتباك مع شاب ثم يتم دهسها بسيارة.

وطالب المغردون بالقبض على مرتكب الواقعة وسط حالة جدل كبيرة، لكن بيان- سابق- لشرطة عسير حسم الأمر وأكد أنه تم ضبط الشاب والفتاة.

وتبيّن أنه تم القبض على الفتاة الظاهرة في الفيديو وعلى مرافقها، وتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي في حينه من قبل شرطة عسير.

وكانت شرطة منطقة عسير، أعلنت القبض على شاب وشابة بعد ظهورهما في مقطع مخالف للآداب العامة، مؤكدةً أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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