تطورات جديدة.. مجموعة “أنونيموس” للقرصنة تخترق البنك الوطني الإيراني

تواصل – فريق التحرير:

أفادت مجموعة “أنونيموس” المختصة في مجال القرصنة الإلكترونية، بأنها اخترقت البنك الوطني الإيراني “بنك ملي” في إطار هجومها ضد النظام الإيراني، ودعم المحتجين ضد نظام الملالي.

انطلاق الاحتجاجات في جامعات طهران

وأظهر مقطع فيديو بثته “إيران إنترناشيونال”، انطلاق الاحتجاجات في جامعة “تربيت مدرس” بطهران بهتافات ضد النظام الإيراني.

إضراب جامعي على مستوى البلاد الأسبوع القادم

كما أصدر عدد من طلاب “جامعة بهشتي” بطهران بيانًا تزامنًا مع الإعلان عن الإضراب الجامعي على مستوى البلاد الأسبوع القادم، أكد أن المشاركة في المحاضرات الدراسية ستكون خيانة للطلاب ودماء الشباب المهدرة ظلمًا.

دعوة عامة لمقاطعة الفصول الدراسية والإضراب

كما وقع طلاب جامعة أمير كبير فی طهران على بيان انضموا فيه إلى الإضراب العام لمقاطعة الفصول الدراسية، وذلك مع انضمام طلاب جامعة فردوسي في مشهد، شمال شرقي إيران.

هاشتاق “#مهسا_أميني” يتجاوز الـ 100 مليون

فيما تجاوز هاشتاق “مهسا_أميني”، الذي استخدمه الناشطون على نطاق واسع على تويتر بعد مقتلها، 100 مليون، حيث استخدمه العديد من الشخصيات السياسية ونجوم المجتمع الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي، تضامنًا مع الاحتجاجات.

القوات الأمنية تضرب أهالي معتقلي المظاهرات

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد تعرض أهالي المعتقلين – في الاحتجاجات الأخيرة الذين تجمعوا أمام سجن إيفين بطهران – للضرب على أيدي القوات الأمنية الإيرانية، وتم استخدام رذاذ الفلفل لتفريقهم، كما تعرض أهالي السجناء للشتائم.

فيما أظهرت أن المتظاهرين في إيران لجأوا على نطاق واسع لأساليب مثل كتابة الشعارات والطباعة بـ”الاستنسل” من أجل إدامة آثار الاحتجاجات.

تعطل الإذاعة والتلفزيون ومواقع وكالة أنباء “فارس”

كما تعطلت مواقع وكالة أنباء “فارس”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، والإذاعة والتلفزيون الرسميين التابعين للنظام الإيراني، بسبب هجوم سيبراني.

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هاشتاق “#مهسا_أميني” يتجاوز الـ 100 مليون على تويتر