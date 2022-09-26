دراسة: في خطوة واحدة.. قلل من مضاعفات كورونا بمقدار 8 مرات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة، أن مجرد غسل الأنف يقلل من مضاعفات كورونا بمقدار 8 مرات، ويجنب الإنسان مخاطر دخول المستشفى.

والدراسة نشرتها مجلة “Ear، Nose ، Throat” وأجريت في العام الوبائي الأول، وأجراها علماء من كلية الطب في جورجيا، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وخلال الدراسة طلب العلماء من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس أن يغسلوا الأنف بمحلول ملحي عادي لمدة 14 يومًا، وكانت هناك مجموعة أخرى لم تغسل أنفها.

ووجد العلماء أنه من بين المجموعة التي غسلت أنفها تم نقل 1.5% فقط من الأشخاص إلى المستشفى، ومن بين المجموعة الأخرى، تم نقل إلى المستشفى 10% من الأشخاص وبعضهم توفي.

الغشاء المخاطي

وأوضح العلماء أن الفيروس الذي يصيب الغشاء المخاطي، يبدأ على الفور في التفاعل بنشاط مع بروتين خاص، يدخل الجسم بمساعدته.

وأضافوا أنه في حال عدم السماح للفيروس بالالتصاق بالبروتين، فإنه يمكن أن يقلل إلى حد بعيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

ولفت العلماء إلى أن الغسل فعال في اليوم الأول بعد الاختبار الإيجابي، أي في بداية الإصابة.

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