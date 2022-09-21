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سخرية من مترو الحوثي المعلق في صنعاء.. ونشطاء: هذا تأثير الشبو المخدر
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سخرية من مترو الحوثي المعلق في صنعاء.. ونشطاء: هذا تأثير الشبو المخدر

سخرية من مترو الحوثي المعلق في صنعاء.. ونشطاء: هذا تأثير الشبو المخدر

سخرية من مترو الحوثي المعلق في صنعاء.. ونشطاء: هذا تأثير الشبو المخدر
٠٢:٥٨:٤٩ ص، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

لاقى إعلان سلطة ميليشيا الحوثي حول تنفيذ مشروع مترو معلق في صنعاء؛ حملة غير مسبوقة من السخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وكالة “سبأ” ذكرت أن “اجتماعا عقد بصنعاء، برئاسة نائب وزير النقل محمد الهاشمي (حوثي)، إمكانية تنفيذ دراسات فنية واقتصادية لمشروع مترو صنعاء بالاستفادة من تجارب دول العالم”.

وردا على ما تناولته الميليشيا قال وزير الثقافة السابق خالد الرويشان، “يناقشون مشروع إنشاء مترو صنعاء!.. رمِّموا مطبات الشوارع وكثّر الله خيركم.. مترو مرة واحدة! عندنا مترات!.. هناك فرق كبير ياجماعة بين المترو والمترات!”.

وفي تعليق على ما نشرته الميليشا؛ قال الناشط أحمد دوم: “ما رقدتش مش عشان مترو صنعاء، جالس أفكر في التلفريك اللي نازل من صنعاء للحديدة كم طول أسلاك الخبطة”، مؤكدا أن هذه المشاريع ما هي إلا تأثير الشبو المخدر.

من جهتها قالت “فاطمة علي”: “ما أسلموا لنا السيارات يخطين بأمان كل شوية وعدموا البترول! عادكم بالراكب المعلق يكمل الوقود”.

وقال طارق الأهدل، :”يعملوا أنفاق للمترات ويخلوا الرصيف للناس يمشوا عليه بدل مايطلع المتر فوق الرصيف!”.

الكلمات الدلالية:
الشبو المخدر مترو صنعاء مترو معلق مشروع مترو معلق ميليشا الحوثي

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