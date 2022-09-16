في مشهد مثير.. تلميذ يُنقذ صديقه من الموت دهسا (فيديو)

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تمكن تلميذ من إنقاذ صديقه من الموت دهسا تحت عجلات سيارة تسير بسرعة جنونية في إحدى الطرق، وذلك في مشهد مثير.

وأظهر مقطع فيديو متداول، قيام تلميذ يبدو في العاشرة من عمره، بإنقاذ صديقه من الموت أثناء عودتهما من مدرستهما.

* توقف فجأة قبل الموت دهسًا

وقام التلميذ بالإسراع بالإمساك بصديقه ليوقفه فجأة عن عبور الطريق، إذ كانت تأتي سيارة تسير بسرعة جنونية، ولو استمر في السير لدهسته على الفور.

ولم يفصل بين توقيف التلميذ لصديقه وقدوم السيارة سوى لحظات لا تكاد تكمل ثانية واحدة.

وفي الجانب الآخر من المشهد، كان والد الطفل المنقذ يقف عن قريب لكنه كان يبدو عليه انشغاله بأمر آخر، غير أنه انتبه للواقعة بعد حدوثها، وأخذ يمسك بنجله على الفور.

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