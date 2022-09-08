بم ينال المسلم الدرجات العُلا في الجنة؟ “الفوزان” يوضح (فيديو)

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قال عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ صالح الفوزان: إن المسلم ينال الدرجات العلى في الجنة بالأعمال الصالحة.

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في “تويتر”، أن المسلم ينال الدرجات العلى من الجنة بالعمل الصالح، لقول الله تعالى: “هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون”، فدل على أن هذه الدرجات تكون عند الله عز وجل بحسب أعمالهم.

الذي يرجو الجنة يبادر بالأعمال الصالحة

وأضاف أن الذي يرجو الجنة يخاف من فواتها ويبادر بالأعمال الصالحة والطاعات والتقرب من الله تعالى، وأن كل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، واستشهد بما جاء في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا عن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة”.

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وأشار إلى أن من يرجو الجنة فإنه يخاف من فواتها، ولذلك يبادر بالأعمال الصالحة والطاعات والعبادات التي توصله إليها، ولا يتكاسل ويقول إنه يريد الجنة دون أن يعمل شيئًا من الأعمال التي تكون سببًا في دخول الجنة ونيل أعلى الدرجات.