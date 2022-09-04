شاهد.. تساقط أمطار السيل الكبير وحبات البرد شمال الطائف

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أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، تساقط أمطار السيل الكبير وحبات البرد شمال محافظة الطائف.

وأوضحت الفيديوهات، كيف هطلت الأمطار بغزارة بالسيل الكبير مع تكون حبات البرد بالشفاء، صاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار أدت لتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وعن خريطة الأمطار الرعدية المتوقعة اليوم على مناطق وأجزاء المملكة، توقع خبراء الطقس، تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات من البرد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والمدينة وجنوب تبوك.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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حسب خبراء الطقس.. تعرف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة