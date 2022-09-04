الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
6 علامات إذا لاحظتها في جوالك فتأكد أنه مخترق
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تقنية

6 علامات إذا لاحظتها في جوالك فتأكد أنه مخترق

6 علامات إذا لاحظتها في جوالك فتأكد أنه مخترق
٠٣:٢٤:٤٣ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قد يتحول جوالك إلى أداة تجسس عليك، حيث يعتبر اختراق البيانات من أخطر ما يمكن أن يواجهه أصحاب الهواتف والأجهزة الذكية اليوم.

وفي هذا الإطار ، كشف خبير تقني إلى أن الجوال أو الجهاز الذكي عندما يتعرض للاختراق أو الفيروسات الإلكترونية يفضل أن يقوم المستخدم بعملية “إعادة ضبط المصنع” له.

وأضاف: بعدها يجب تزويد الجهاز ببرنامج متطور للحماية من الفيروسات، وللوقاية من خطر الاختراق أيضاً يجب تجنب استخدام شبكات Wi-Fi العامة أو غير الآمنة، ويفضل أن يستعمل المستخدم برامج VPN للتشغيل الآمن عند الاتصال بمثل هذه الشبكات.

ومن علامات اختراق الجوال:

1- بطء أداء الهاتف الذكي.

2- استنزاف البطارية بسرعة.

3- البيانات قيد الاستخدام.

4- زيادة الفاتورة.

5- النوافذ المنبثقة Pop-ups.

6- ارتفاع درجة الحرارة.

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