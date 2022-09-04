6 علامات إذا لاحظتها في جوالك فتأكد أنه مخترق
تواصل- فريق التحرير:
قد يتحول جوالك إلى أداة تجسس عليك، حيث يعتبر اختراق البيانات من أخطر ما يمكن أن يواجهه أصحاب الهواتف والأجهزة الذكية اليوم.
وفي هذا الإطار ، كشف خبير تقني إلى أن الجوال أو الجهاز الذكي عندما يتعرض للاختراق أو الفيروسات الإلكترونية يفضل أن يقوم المستخدم بعملية “إعادة ضبط المصنع” له.
وأضاف: بعدها يجب تزويد الجهاز ببرنامج متطور للحماية من الفيروسات، وللوقاية من خطر الاختراق أيضاً يجب تجنب استخدام شبكات Wi-Fi العامة أو غير الآمنة، ويفضل أن يستعمل المستخدم برامج VPN للتشغيل الآمن عند الاتصال بمثل هذه الشبكات.
ومن علامات اختراق الجوال:
1- بطء أداء الهاتف الذكي.
2- استنزاف البطارية بسرعة.
3- البيانات قيد الاستخدام.
4- زيادة الفاتورة.
5- النوافذ المنبثقة Pop-ups.
6- ارتفاع درجة الحرارة.