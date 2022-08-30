«الحياة الفطرية» يعلن أنواع الطيور المسموح بصيدها في الخريف والشتاء

تواصل- فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن أنواع الطيور المسموح بصيدها في فصلي الخريف والشتاء بالمملكة.

وأوضح المركز في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن 29 نوعا من الطيور هي المسموح بصيدها، والتي تم في القائمة، لأنها تشكل غالبية الأنواع المفضلة للصيد إقليميا ودوليا.

وقال المركز إن الفترة الأولى في جميع المناطق المسموح فيها الصيد في موسم الخريف، تبدأ غد الخميس حتى 30 نوفمبر المقبل.

وحدد المركز 23 نوعا من الطيور لصيدها باستخدام البنادق الهوائية، وهي: النقشارة، أبوقلنسوة، النقشارة الصفصاف، السمنة المغردة، الحميراء الشائعة، العندليب الأوروبي، الهزار الأزرق الزور، تميرة الشجر، يمام النخيل، اليمام المطوق، صفارية أوراسية، العندليب، الحمام الجبلي، الحجل الرملي، اليمام المطوق الأفريقي، السمان، الحنائي الأزور، سمنة الصخور الزرقاء، القطا كستنائي البطن، القطا المخطط، القطا النبطاء، الحجل، والقطا المرقط.