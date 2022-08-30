الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بضوابط محددة.. السماح للشركات والأفراد بجمع تبرعات لأعمال الخير
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بضوابط محددة.. السماح للشركات والأفراد بجمع تبرعات لأعمال الخير

بضوابط محددة.. السماح للشركات والأفراد بجمع تبرعات لأعمال الخير
٠٣:٠٥:٣٨ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في الوقت الحالي، على تنظيم يسمح للأفراد والشركات بجمع التبرعات لأوجه الخير، وفق ضوابط محددة.

النظام الجديد يهدف إلى تنظيم نشاط جمع التبرعات من خلال تراخيص لممارسة النشاط والإشراف المالي والإداري على عمليات التبرع والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير من خلال نشاط منظم لطلب المال من الجمهور نقدًا أو عينًا لوجه من وجوه البر أو النفع العام.

ووفقا للنظام سيقتصر ممارسة النشاط على المنشآت الوطنية فقط بعد الحصول على الترخيص ويجوز باستثناء من المجلس للمواطنين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص، بحسب صحيفة “المدينة”.

وحدد النظام بعض المحظورات، منها جمع التبرعات من خلال البطاقات البنكية المصدرة من الخارج، أو قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.

كذلك يحظر تلقي التبرعات النقدية ويستثنى من ذلك الجمعيات المرخص لها جمع التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسية أو فروعها.
ويحظر أيضا إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات أو أي تحويلات مالية لأي شخص أو جهة خارج المملكة.

الكلمات الدلالية:
أعمال الخير أوجه البر التبرع التبرعات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

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