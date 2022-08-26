الرابط وأهم الوجبات.. “الغذاء والدواء” تُصدر دليل الغذاء الصحي لطلاب المدارس

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يقضي الطلاب والطالبات قرابة ثلث يومهم في المدرسة؛ لذلك يجب أن يحصلوا على ثلث احتياجاتهم الغذائية اليومية في هذه الفترة تفاديًا لحدوث مشكلات صحية متعلقة بالغذاء، فمن المهم توفير الغذاء المتوازن المتنوع الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة للنمو وإمداد أجسادهم بما يحتاجون من طاقة.

وبحسب دليل الغذاء الصحي لطلاب المدارس الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ فإن المقدار الصحيح من الغذاء يعتمد على الجنس والطول والعمر ونمط الحياة، فضلاً عن عوامل أخرى، وبما أنه لا يوجد طعام واحد يحتوي على جميع البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم فإن الطلاب والطالبات بحاجة إلى التنويع في الغذاء والموازنة بين العناصر الغذائية في أعمار مختلفة لتلبية متطلبات نموهم.

وتنصح “الهيئة” بالحرص على اختيار الأطعمة الغنية بالألياف، إذ تساعد في عملية الهضم وصحة الجهاز الهضمي، كما أن هناك العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تعد ضرورية للنمو بشكل سليم ولبناء عظام صحية وقوية كالكالسيوم وفيتامين-د، لذلك من الضروري أن يتناول الأطفال والمراهقون هذه العناصر في صورتها الطبيعية من الأغذية الغنية بها.

وتعد وجبة الإفطار أهم وجبة يومية بالنسبة للطلاب والطالبات، لذا وتشجيعًا للطفل يجب الحرص على تناولها مع الأسرة قبل بدء اليوم الدراسي خصوصًا لطلاب الروضة، كما يجب الاهتمام بمسألة “حقيبة الطعام المدرسية” والوجبات الغذائية خلال اليوم الدراسي لما لها من أهمية بتزويد الجسم بالطاقة اللازمة وتوفير العناصر الغذائية الضرورية والهامة وتجنيب الشعور بالإرهاق والتعب والجوع، وتساعد أيضًا في زيادة كفاءة التعلم والقدرة على التركيز التي بدورها تحسن من الأداء والتحصيل الدراسي.

ومن المهم تحضير وتقديم علبة الطعام المدرسية بطرق متنوعة ومتوازنة وشهية وأكثر صحية لتلبي حاجتهم من العناصر الغذائية خلال اليوم، وهذا لا يعني الحرمان من الأطعمة التي يستمتعون بتناولها، فالتنوع هو المفتاح لحقيبة طعام صحية، إذ لا يوجد طعام واحد يمكنه توفير جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، فالأهم هو الحصول على توازن ومجموعة جيدة من الطعام.

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ويفضل تشجيع الطفل على شرب (6-8) أكواب من الماء يومياً، وتعويده على منتجات الخبز الأسمر أو الحبوب الكاملة لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تساهم في تعزيز صحة الأمعاء، كما يمكن تزويد الأطفال بوجبات خفيفة مثل المكسرات غير المملحة أو الفواكه المجففة مع الحرص على عدم احتوائها على كميات عالية من السكر، ومن المهم سؤال الطفل عن خيارات وجبة الطعام المدرسية واختيار علبة وحقيبة الطعام المدرسية لأن ذلك قد يساهم في تناوله لها.

ويمكن الاسترشاد بـ “دليل وصفات غذائية صحية لحقيبة الطعام المدرسية” الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء لإعداد حقيبة طعام مدرسية شهية ومتوازنة العناصر الغذائية من خلال زيارة الرابط الإلكتروني: ( هنا ).

كما يمكن الاطلاع على تفاصيل العرض العام للوجبات الغذائية للطلاب عبر “الغذاء والدواء” الرابط: ( هنا )