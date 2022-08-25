الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
النفط يصعد.. وبرنت يتجاوز 100 دولار بعد سلسلة من الخسائر
عاجل.. ضبط 4 محتالين لإنشائهم وقفًا وهميًا للنصب على المواطنين وإحالتهم للمحكمة المختصة
متصفح Samsung Internet 19.0.. إصدار جديد بمميزات أمان وخصوصية عالية
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
مصرع 182 شخصًا وإصابة 250 جراء الفيضانات في أفغانستان
“سكني”: اكتمال تسليم وحدات مشروع عمائر الجوهرة شمال الرياض بنسبة 100%

أحدث الأخبار

عاجل.. ضبط 4 محتالين لإنشائهم وقفًا وهميًا للنصب على المواطنين وإحالتهم للمحكمة المختصة

عاجل.. ضبط 4 محتالين لإنشائهم وقفًا وهميًا للنصب على المواطنين وإحالتهم للمحكمة المختصة
٠١:٠٢:٤٩ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بانتهاء تحقيقات نيابة الأموال إلى توجيه الاتهام بحق أربعة أشخاص (مواطنين ومقيم ومقيمة من جنسية عربية)، بجريمة الاحتيال المالي وذلك بانشائهم وقفًا وهميًا في إحدى مناطق المملكة، وفق عكاظ.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتشكيل عصابي إجرامي منظم للاستيلاء على مال الغير عن طريق هذا الوقف الوهمي المزعوم، عبر التسويق للمشاركة المالية في ذلك عن طريق منشورات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي، وقيامهم بجمع الملابس والتبرعات العينية بحجة انتفاع المحتاجين بها، وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. النيابة العامة تُوْقف11 متهمًا لانتحالهم صفة موظفي البنوك بهدف سرقة الأموال

كما كشفت إجراءات التحقيق عن امتهان الجناة إقناع المتبرعين بتمكينهم من أصولهم العقارية وتسجيلها بأسماء مواطنين صوريًا، بقصد استغلالها والاستيلاء على مواردها، وفق صيغ وقفية تنبح لهم ذلك، وانتهت إجراءات التحقيق إلى توجيه الاتهام لهم بالاحتيال المالي وذلك بإنشاء وقف وهمي والاستيلاء على أموال الغير عن طريق الاحتيال، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وشدد المصدر على الحماية الجزائية للأصول الوقفية والأعمال الخيرية والموارد المالية للأنشطة غير الربحية، وأن المساس بها أو استغلال عاطفة المجتمع وحبه لبذل أوجه الخير للاستيلاء على أموالهم بغير وجه حق تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وموجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

الكلمات الدلالية:
الأموال التبرعات الملابس النصب والاحتيال النيابة محتالين وقف وهمي

مواد ذات صلة

المزيد
مثقف صائم.. ولكن!

مثقف صائم.. ولكن!

منذ 7 سنوات
«الحصيني» يتوقع هطول أمطار خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق

منذ 3 سنوات
“الشورى” يصوِّت الإثنين على أداء “العمل”.. ويناقش الثلاثاء “مراقبة أراضي الدولة”

“الشورى” يصوِّت الإثنين على أداء “العمل”.. ويناقش الثلاثاء “مراقبة أراضي الدولة”

منذ 8 سنوات
أمانة الرياض: تركيب أكثر من 26 ألف من الفوانيس LED الموفرة للطاقة

أمانة الرياض: تركيب أكثر من 26 ألف من الفوانيس LED الموفرة للطاقة

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *