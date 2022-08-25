الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
قلّل المخاطر بنسبة 28%.. الصحة تصدر دليل تصنيفي لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة
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صحة

قلّل المخاطر بنسبة 28%.. الصحة تصدر دليل تصنيفي لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة

قلّل المخاطر بنسبة 28%.. الصحة تصدر دليل تصنيفي لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة
٠٣:١٥:٢١ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أصدرت “وزارة الصحة” دليل تصنيفي لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة، حيث يهدف الدليل إلى وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعملية إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة ، والتصنيف وفقًا للأنظمة والتشريعات الصحية والبيئية.

ويتماشى الدليل مع اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لنفايات الرعاية الصحية الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الناحية الفنية، وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ويستهدف جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة، والتي بدأت في تطبيقه اعتباراً من تاريخ 1442/4/29 ، حيث ساهم تطبيق هذا الدليل بحمد الله في التقليل من كمية النفايات الطبية الخطرة المنتجة بالمنشآت الصحية بما نسبته 28% عمّا كان يتم إنتاجه قبل إصدار هذا الدليل.

ويُمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط التالي: هنــا

الكلمات الدلالية:
الخطرة والحادة الصحة دليل تصنيفي تقليل المخاطر نفايات الرعاية الصحية

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