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تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء
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محليات

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء
٠٢:١٣:٣٤ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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 تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 25 محرم 1444 هجرية، الموافق 23 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:53 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:35 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 25 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:43

المدينة – 4:39

الرياض – 4:10

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:24

المدينة – 12:25

الرياض – 11:56

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:48

المدينة – 3:53

الرياض – 3:25

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:45

المدينة – 6:49

الرياض – 6:21

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:15

المدينة –  8:19

الرياض – 7:51

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