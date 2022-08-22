تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 25 محرم 1444 هجرية، الموافق 23 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:53 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:35 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 25 محرم 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:43
المدينة – 4:39
الرياض – 4:10
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:24
المدينة – 12:25
الرياض – 11:56
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:48
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:45
المدينة – 6:49
الرياض – 6:21
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:15
المدينة – 8:19
الرياض – 7:51