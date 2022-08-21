عناق الوداع بين شقيقين يدمي القلوب.. أحدهما مصاب بمرض خطير

تواصل- فريق التحرير:

تصدرت صورة لعناق مؤثر بين طفلين شقيقين في الولايات المتحدة الأمريكية، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن سيطر مرض السرطان على الابن الأكبر.

والتقطت الصورة لهما بعد إخبار الشقيق الأكبر أخيه الأصغر بأنه لم يتمكن من هزيمة المرض الذي اجتاح جسده وأن أيامه باتت معدودة.

والطفل مصاب بما يعرف بـ “الساركوما العظمية”، وهو نوع من سرطان العظام.

وحسب- ديلي ميل البريطانية- بدأت القصة حين كشف إيان 15 عاماً لأخيه الصغير أن وفاته أصبحت قريبة وأنه لم يتمكن من هزيمة مرض السرطان الذي انتشر في عظامه عام 2019، وفقا لما صرح به الأطباء.

تسبب هذا الخبر في انهيار الطفل الصغير بيتر، باكياً بين ذراعي أخيه المريض، إلا أن المفاجأة كانت في رباطة جأش إيان وتماسكه، إذ راح يواسي أخاه”..

وسرعان ما انتشرت تلك اللحظة الأليمة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، بسبب كونها مؤثرة وكأنها عناق الوداع بين الشقيقين.