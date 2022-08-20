السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. سلب ونهب “جماعي” لأحد متاجر لوس أنجلوس في أمريكا
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الفيديو

بالفيديو.. سلب ونهب “جماعي” لأحد متاجر لوس أنجلوس في أمريكا

بالفيديو.. سلب ونهب “جماعي” لأحد متاجر لوس أنجلوس في أمريكا
٠٣:٠٨:٥٨ ص، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

تعرض أحد المتاجر بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لعملية سلب ونهب جماعي، وذلك خلال تجمع لسباق سيارات بالمدينة.

وتحول المتفرجون على السباق إلى مجموعة من اللصوص هاجموا المحل التجاري الواقع فى الركن الشمالى الغربي لشارع فيجاريو.

وأظهرت كاميرات المراقبة، مقتحمو المتجر يتجولون عبر المتجر ويأخذون جميع الوجبات الخفيفة والمشروبات والسجائر وتذاكر اليانصيب وغيرها من البضائع، وقاموا بتخريب المتجر، ثم خرجوا من المتجر إلى مواقف السيارات والشوارع المحيطة، قبل وصول رجال الشرطة.

وبحسب شرطة لوس أنجلوس الأمريكية، تم استخدام مصطلح “فلاش موب” لأول مرة لوصف تجمع عام كبير يقوم فيه الناس بعمل غير عادي أو يبدو عشوائيًا ثم يتفرقون، وعادة ما يتم تنظيمه عن طريق الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك ، في الحالات الأخيرة ، تحولت “الحشود الخاطفة” من أحداث عفوية ممتعة إلى أحداث إجرامية انتهازية.

الكلمات الدلالية:
امريكا كاليفورنيا لوس انجلوس نهب محلات

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