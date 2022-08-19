شاهد.. إغلاق النفق المقابل لمسجد قباء وتوقف السيارات تمامًا بسبب الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت الكميات الكبيرة من الأمطار التي تتساقط على المدينة المنورة، النفق المقابل لمسجد قباء وتوقفت السيارات والحركة بشكل كامل.

وتشهد منطقة المدينة المنورة موجة من الأمطار وجريان السيول خاصة في وادي رشيه مع طريق مهد الذهب بالمدينة المنورة.

وقبل مغرب الجمعة، جرت السيول بوادي الأبيار وممشاة طيب بشمال المدينة المنورة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم على المنطقة.

كما تساقطت كميات من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول وتدفق الشلالات على جبل أحد، في ظل استمرار الحالة المطرية الصيفية التي تشهدها المملكة.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مكة والمدينة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

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فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل.

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

يُذكر أن مسجد قباء، هو أول مسجد بُني في الإسلام، وأول مسجد بني في المدينة النبوية، ومن حيث الأولية فإن المسجد الحرام أول بيت وضع للناس، ومسجد قباء أول مسجد بناه المسلمون، وهو أيضًا أكبر مساجد المدينة بعد المسجد النبوي.