بيان عاجل من وكالة الأدوية الأوروبية بشأن “جدري القرود”.. ما الأمر؟

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أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أنها قررت إجازة خطة لزيادة إمدادات لقاح مضاد لـ “جدري القرود”، مؤكدة أنها توصي بالتطعيم ضد المرض ولو بجرعة أصغر من اللقاح.

وأوضحت أنها وافقت على استخدام لقاح مضاد للجدري، للوقاية من المرض الذي قد تقرر منظمة الصحة العالمية تصنيف ارتفاع عدد الإصابات به حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.

وأشارت إلى أن لقاح ايمفانيكس الذي ابتكرته شركة «بافاريان نورديك الدنماركية، قد أجيز استخدامه في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013 للوقاية من الجدري، وأنه تمّ الموافقة على استخدامه لمكافحة جدري القرود، بسبب التشابه بين هذا الفيروس وفيروس الجدري.

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في الوقت نفسه، تقيم لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية المؤشرات الوبائية، فيما ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وعن آخر تطورات المرض، أكدت منظمة الصحة العالمية أن المرض أصاب أكثر من 18 ألف شخص في عشرات الدول حول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القرود في 78 دولة، مشيرة إلى أن 25% من الإصابات في منطقة الأمريكيتين، بينما توجد 70% منها في أوروبا.