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شاهد.. رد فعل “فيل” بعد سقوط حذاء طفل صغير بالمكان المخصص له
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شاهد.. رد فعل “فيل” بعد سقوط حذاء طفل صغير بالمكان المخصص له

شاهد.. رد فعل “فيل” بعد سقوط حذاء طفل صغير بالمكان المخصص له
٠٢:٥٢:٠٤ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة تفاعل أحد الفيلة مع طفل صغير سقط حذاؤه داخل المكان الذي يتواجد به الفيل، بإحدى حدائق الحيوان بمقاطعة شاندونج في الصين.

وأظهر الفيديو، مفاجأة أذهلت المتواجدين، حيث أعاد الفيل الحذاء مرة أخرى إلى الطفل مستخدمًا خرطومه، فيما أعرب الطفل عن سعادته بهذا الموقف المفاجئ وحاول تقديم بعض الطعام للفيل.

ويعد هذا الفيديو، أحد أكثر المقاطع المتداولة، حيث تفاعل معه الملايين حول العالم.

وشهدت الصين العام الماضي، إعادة فيل كان قد تاه عن القطيع إلى محميته الطبيعية، حيث كان قد انتقل القطيع المؤلف من نحو 15 فيلاً في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين منذ أشهر عدة.

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الكلمات الدلالية:
الصين الفيل حديقة الحيوان فيل يعيد حذاء لطفل

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