بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول على محافظة العلا

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواص الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في محافظة العلا، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.