الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول على محافظة العلا
اعتقالات وأعمال تخريب غرب المكسيك .. ماذا يحدث؟
تصريح جديد من «بيلوسي» يؤجج الأزمة مع الصين
غرق 6 أشخاص بمكة والمدينة في مياه الأمطار
تفاصيل إنقاذ عائلة احتجزتها السيول داخل مركبة بوادي الغريض (صور)
أكلت الأخضر واليابس.. حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في أسبانيا (فيديو)

محليات

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول على محافظة العلا

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول على محافظة العلا
٠٢:١٨:٢٩ ص، الخميس، ١٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواص الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في محافظة العلا، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة العلا سيول

مواد ذات صلة

المزيد
«هيئة التراث»: الإعلان عن كشف أثري مهم في المملكة غدًا

«هيئة التراث»: الإعلان عن كشف أثري مهم في المملكة غدًا

منذ سنتين
الجوازات تدعو حجاج الخارج إلى التقيد ببرنامج التفويج لمغادرة المملكة

الجوازات تدعو حجاج الخارج إلى التقيد ببرنامج التفويج لمغادرة المملكة

منذ 9 سنوات
شركة بمكة تهدد موظفيها بالفصل إذا كشفوا عدم صرف رواتبهم للصحافة

شركة بمكة تهدد موظفيها بالفصل إذا كشفوا عدم صرف رواتبهم للصحافة

منذ 9 سنوات
موبايلي تتيح المكالمات والرسائل والانترنت مجاناً لشهرين متتالين

موبايلي تتيح المكالمات والرسائل والانترنت مجاناً لشهرين متتالين

منذ 10 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *