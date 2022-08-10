الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
غرق 6 أشخاص بمكة والمدينة في مياه الأمطار
تفاصيل إنقاذ عائلة احتجزتها السيول داخل مركبة بوادي الغريض (صور)
أكلت الأخضر واليابس.. حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في أسبانيا (فيديو)
مواقيت الصلاة في جميع المناطق ليوم الخميس.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر
وظائف شاغرة بـ «شركة أكوا باور» للعمل في جدة
أسعار العملات والمعادن والنفط مساء اليوم

محليات

غرق 6 أشخاص بمكة والمدينة في مياه الأمطار

غرق 6 أشخاص بمكة والمدينة في مياه الأمطار
٠١:٤٠:٢٩ ص، الخميس، ١٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ يوسف النفيعي، عن وفاة 6 أشخاص غرقا، بينما تم إنقاذ 6 آخرين في الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها معظم المناطق.

وأوضح “النفيعي”، أن أولى البلاغات التي تلقاها الفريق لشاب ذهب في نزهة مع أسرته بالقرب من سد أم الدوم التابع لمنطقة مكة المكرمة، وأبلغهم بذهابه للترفيه عن نفسه.

 

ويعتقد أنه غامر ودخل بالوادي وبعدها عثر عليه متوفىً من أعضاء الفريق بمشاركة فرق الدفاع المدني.

وأشار إلى أن البلاغ الثاني في تربة بالقوامة في أحد الشعاب، حيث جرف التيار 5 شباب تم إنقاذ 4 منهم وتوفي الخامس.

وأضاف النفيعي أن البلاغ الثالث بالحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة لـ 6 شباب صغار تتفاوت أعمارهم بين 14 / 18 سنة تم إنقاذ 2 منهم والعثور على 4 غرقى.

وطالب النفيعي الجميع بعدم التهاون بالسيول ومجرى الأودية مهما كان حجمها، وعدم التهور، واتباع إرشادات السلامة حفاظا على سلامتهم وسلامة أرواح المرافقين لهم، مستغربا عدم مبالاة البعض رغم العقوبات المعلنة بغرامة 10 آلاف ريال لعابري الأودية والسيول.

الكلمات الدلالية:
امطار سيول غرق مكة والمدينة

مواد ذات صلة

المزيد
(الخدمة المدنية): اعتماد 4 مراكز تدريبية في المجال الأمني

(الخدمة المدنية): اعتماد 4 مراكز تدريبية في المجال الأمني

منذ 9 سنوات
«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

منذ 4 سنوات
«المرور»: ضبط مفحط «التيك توك» وإحالته للهيئة المرورية

«المرور»: ضبط مفحط «التيك توك» وإحالته للهيئة المرورية

منذ سنتين
أمير الرياض يدشن 42 مشروعاً بتكلفة 3.8 مليار ريال

أمير الرياض يدشن 42 مشروعاً بتكلفة 3.8 مليار ريال

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *