الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
اليوم.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بأسواق المملكة
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اليوم.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بأسواق المملكة

اليوم.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بأسواق المملكة
١٢:٤٩:٤٦ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسعار الذهب اليوم بالمملكة ارتفاعا محدودا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.81 ريال، أي ما يعادل 57.55 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 197.83 ريال/ 52.75 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارا في المملكة اليوم، نحو 188.84/ 50.36، بعد أن سجل أمس الاثلاثاء 188.31 ريال/ 50.22 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 161.86 ريال/ 43.16 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6712.50 ريال/ 1790 دولارا، وجاء سعر الشراء بـ6716.25 ريال/ 1791 دولارا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع هبوط أداء المعادن النفيسة الأخرى.

ووفقًا لبيانات الأسواق العالمية، وانخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.39 دولار إلى 1789.05 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.4% تعادل 7.2 دولارات لتصل إلى 1805.1 دولارات للأوقية.

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