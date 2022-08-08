أهم 10 .. موجز أخبار اليوم الإثنين

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

هلع لعدم القبض على الجاني..تفاصيل جديدة في مقتل 4 مسلمين بأمريكا

أثار مقتل مسلم رابع في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، غضباً واسعاً خاصة وأن الشرطة الأمريكية لم تتمكن من إلقاء القبض على القاتل.. المزيد هنا :

مسؤول عسكري أمريكي: الصين تستعد لاجتياح تايوان

كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أن قرار الصين المفاجئ بتمديد المناورات العسكرية حول تايوان، والتي كانت من المفترض أن تنتهي أمس الأحد، تشير إلى احتمال تحول المناورات إلى.. التفاصيل هنا :

من اليوم وحتى الجمعة.. الدفاع المدني يُحذر سكان 12 منطقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الإثنين وحتى.. اقرأ المزيد هنا :

«الصندوق العقاري» يكشف سبب توقف الدعم عن بعض المستفيدين

أكد صندوق التنمية العقاري، على أهمية توفير شهادة إتمام البناء بهدف ضمان جودة المباني.

جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب “العناية بالمستفيدين”.. اقرأ المزيد هنا :

بعدما فشل في إنقاذهما.. غواص يكشف كيف غرقت عفاف فلمبان وزميلتها (فيديو)

كشف مدرب الغوص وائل الحربي، قصة وفاة طبيبتين في كورنيش جدة غرقًا، وهما عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه.

وأوضح خلال لقاء على قناة الإخبارية، أن الأمواج كانت عالية.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط هنا :

تحذير عاجل من حساب المواطن لهؤلاء: أمامكم 15 يومًا

حذر برنامج حساب المواطن، المستفيدين الذين طرأ على بياناتهم أيّ تغيير من عدم تحديث البيانات في البرنامج، مشددًا على أن امامهم.. لمواصلة قراءة الخبر اضغط هنا :

الدفاع المدني ينتشل جثة غريق من تجمع لمياه الأمطار في صبيا

اشرت فرق الدفاع المدني في صبيا، مساء اليوم انتشال جثة شخص غرق في تجمع لمياه الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية. المزيد هنا :

كيف تتخلص من النمل بطرق آمنة وفعالة؟.. خبير زراعي يوضح

كشف المهندس الزراعي، أحمد الحجي، عن الطرق الآمنة والفعالة للتخلص من النمل في المنازل.

وقال إن ذلك يكون عن طريق إزالة التشققات بالأرض والجدران، ناصحًا باستخدام.. اضغط هنا:

أفغاني يقتل 10 أشخاص في إيران “دفعة واحدة” لهذا السبب

قتل رجل أفغاني، عشرة أشخاص بسكين من بينهم أربعة إيرانيين في مدينة رفسنجان التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران،.. التفاصيل هنا :

نبيه عاجل من”الحج” للمعتمرين داخل المملكة

شددت وزارة الحج والعمرة، على المعتمرين من داخل المملكة، ضرورة التأكد من وجود عقد موثّق بالخدمات التي سيحصلون.. اضغط هنا :