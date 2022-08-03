“الدفاع المدني” ينبه إلى أمطار غزيرة ورياح على هذه المناطق حتى الـ8 مساءً

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أنها تنبه إلى فرصة هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان حتى الساعة 8 مساءً .

وأضافت أن المركز الوطني للأرصاد نبه إلى تساقط أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع و العلا والعيص وخيبر، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وحذر “الدفاع المدني”، من أن الحالة المتوقعة تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الحناكية والمهد وينبع والرايس وينبع النخل، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى مساء اليوم.

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“الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار غزيرة وجريانًا للسيول ورياحًا مغبرة على 11 منطقة

وأشارت إلى أن المركز توقع أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

فيما توقع خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية، مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان نجران عسير الباحة مكة، وربما تمتد ناحية أجزاء من المدينة حائل القصيم الرياض الشرقية، لافتًا إلى أن المزارعين يتخوفون من الأمطار في مثل هذا الوقت خوفًا على محاصيل التمر التي ما زل بعضها في طور النضج، والأمطار الغزيرة تقلل جودتها أو تفسدها.

وعن خريطة الحالة المطرية على المملكة، اليوم، فقد توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن هناك فرصة هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية وعسير وحائل ونجران وجازان والباحة ومكة والمدينة والإمارات وعُمان، مع أجواء حارة على معظم أنحاء المملكة.