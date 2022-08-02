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«الإرشاد الزراعي» يحذر من مرض خطير يتسبب في نفوق الحيوانات بنسبة 100% (فيديو)
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منوعات

«الإرشاد الزراعي» يحذر من مرض خطير يتسبب في نفوق الحيوانات بنسبة 100% (فيديو)

«الإرشاد الزراعي» يحذر من مرض خطير يتسبب في نفوق الحيوانات بنسبة 100% (فيديو)
٠٢:١٩:٠٨ ص، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة من خطورة مرض الالتهاب الرئوي على الماعز.

وأوضحت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مرض الالتهاب الرئوي الساري في الماعز مرض تنفسي شديد العدوى”.

وأضافت “تصل نسبة النفوق في الحيوانات المصابة به إلى 100 % … فاحذر منه وسارع بمكافحته”.

وأكدت إدارة الإرشاد الزراعي، على أهمية مكافحة هذا المرض وعزل الحيوانات المصابة وتوفير العلاج اللازم لها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

الكلمات الدلالية:
الإرشاد الزراعي الالتهاب الرئوي الثروة الحيوانية السل الرئوي

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