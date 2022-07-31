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السيول تفضح الحوثي.. شلالات المياه تجرف ألغاما زرعتها الميليشا بمناطق آهلة بالسكان
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دولي

السيول تفضح الحوثي.. شلالات المياه تجرف ألغاما زرعتها الميليشا بمناطق آهلة بالسكان

السيول تفضح الحوثي.. شلالات المياه تجرف ألغاما زرعتها الميليشا بمناطق آهلة بالسكان
١١:١٧:٢٣ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تسببت الأمطار الغزيرة وشلالات المياه التي تكونت بسبب الأمطار التي هطلت على محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين، في تجريف التربة ومعها ألغاما أرضية زرعتها مليشيا الحوثي في عدة مناطق بالمحافظة.

وقام ناشطون محليون بنشر عدد من الصور تظهر عينة من تلك الألغام التي جرفتها شلالات المياه في المرتفعات الغربية لمحافظة مأرب والتي شهدت تدفقا كبيرا للسيول التي تكونت بفعل مياه الأمطار.

من جانبه؛ أعلن المرصد اليمني للألغام أن السيول جرفت كميات كبيرة من الألغام إلى مناطق مأهولة بالسكان ومساحات زراعية في مأرب ومحافظات أخرى.

وفي تغريدة أطلقها المرصد اليمني للألغام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ ناشد فيه المواطنين والمزارعين بأخذ الحيطة وشديد الحذر من الانتشار العشوائي للألغام المكشوفة.

الكلمات الدلالية:
ألغام الحوثي شلالات المياه فضائح الحوثي مناطق آهلة

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