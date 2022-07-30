السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
قبل وفاته بأزمة قلبية مفاجئة .. رسالة مؤثرة من إعلامي كويتي شهير عن «الصلاة»
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منوعات

قبل وفاته بأزمة قلبية مفاجئة .. رسالة مؤثرة من إعلامي كويتي شهير عن «الصلاة»

قبل وفاته بأزمة قلبية مفاجئة .. رسالة مؤثرة من إعلامي كويتي شهير عن «الصلاة»
٠٤:٤٧:٢١ م، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نشطاء وسياسيين وإعلاميين في الكويت، بعد وفاة الإعلامي الكويتي عبد الله عجيل العنزي ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بشكل مفاجئ.

ونعى أفراد من عائلة العنزي ومن بينهم شقيقه الصحفي، داعين له بالرحمة والمغفرة، فيما كشف البعض أن “العنزي” مات إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ومن المقرر أن يتم تشييع العنزي عصر اليوم في مقبرة الصليبخات أكبر مقبرة في الكويت والتي تقع شمال شرق البلاد.

فيما تداول رواد مواقع التواصل، فيديو للإعلامي الراحل يوصي فيه بالصلاة، قائلًا :” يا شباب لا تخلي فرق بينك وبين الجنة 5 دقائق.. الصلاة تاخد من وقتك 5 دقائق.. ما معقول تكون الصلاة عماد الدين وما تصلي”.

وتابع :” تتابع المباراة ساعتين وما تصلي 5 دقائق؟.. ما معقول تتابعني بسناب شات ساعة وما تصلي 5 دقائق .. أعتقد إن النصيحة وصلت وعليكم بالصلاة يا شباب”.

الكلمات الدلالية:
اعلامي كويتي الصلاة عبدالله عاجل وفاة عبدالله العنوي

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