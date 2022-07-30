قبل وفاته بأزمة قلبية مفاجئة .. رسالة مؤثرة من إعلامي كويتي شهير عن «الصلاة»

تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نشطاء وسياسيين وإعلاميين في الكويت، بعد وفاة الإعلامي الكويتي عبد الله عجيل العنزي ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بشكل مفاجئ.

ونعى أفراد من عائلة العنزي ومن بينهم شقيقه الصحفي، داعين له بالرحمة والمغفرة، فيما كشف البعض أن “العنزي” مات إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ومن المقرر أن يتم تشييع العنزي عصر اليوم في مقبرة الصليبخات أكبر مقبرة في الكويت والتي تقع شمال شرق البلاد.

فيما تداول رواد مواقع التواصل، فيديو للإعلامي الراحل يوصي فيه بالصلاة، قائلًا :” يا شباب لا تخلي فرق بينك وبين الجنة 5 دقائق.. الصلاة تاخد من وقتك 5 دقائق.. ما معقول تكون الصلاة عماد الدين وما تصلي”.

وتابع :” تتابع المباراة ساعتين وما تصلي 5 دقائق؟.. ما معقول تتابعني بسناب شات ساعة وما تصلي 5 دقائق .. أعتقد إن النصيحة وصلت وعليكم بالصلاة يا شباب”.

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون

فجعت اليوم بخبر وفاة الأخ والصديق #عبدالله_عاجل اثر سكته قلبيه

أحد أنقى القلوب وأطيبها

طيب الخلق والاخلاق

اسأل الله أن يرحمه ويغفرله ويرزقه الفردوس الأعلى

إنا لله وإنا اليه راجعون@abdullah_3ajel pic.twitter.com/0cwZ26K8JY — المحامي/ حسين العصفور (@lawyer_h_alas4) July 29, 2022