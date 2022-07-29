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“الجوازات”: إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات لمن دون 21 عامًا فقط
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“الجوازات”: إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات لمن دون 21 عامًا فقط

“الجوازات”: إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات لمن دون 21 عامًا فقط
٠٥:٢٦:٥٣ م، الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط يكون للفئة العمرية مَن هم أقل من 21 عاما، وأن التجديد لمدة 10 سنوات يكون لمن أتم 21 عامًا فأعلى.

كما حددت رسوم تجديد الجواز بـ 300 ريال لمدة خمس سنوات، و600 ريال لمدة 10 سنوات، مشددة على اشتراط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية ليتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر، حسب “عكاظ”

وحسبما أشارت المديرية في حالة إصدار الجواز للمرة الأولى يتم الاستلام بعد 3 أيام عمل عبر البريد حسب العنوان الوطني المسجل لدى “أبشر»”، كما يتم استلام جواز السفر المجدد بعد 3 أيام عمل من إتمام الإجراء، بمراجعة إدارة الجوازات في منطقة المستفيد، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لتقديم الخدمة، كما يتطلب حجز موعد مسبق، ويمكن طلب إيصاله عبر البريد.

وأوضحت أنه يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عامًا فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة “أبشر” الإلكترونية، فيما يتم إصدار جواز السفر للأطفال دون سن 12 عامًا، من خلال الدخول لمنصة أبشر – أفراد http://absher.sa واختيار خدمات أفراد الأسرة ثم خدمات، ثم اختيار إصدار/تجديد جواز السفر السعودي، وستظهر قائمة بمتطلبات الخدمة.

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توضيح مهم من “الجوازات” بشأن خدمات أصحاب المنشآت على بوابة “مقيم”

الكلمات الدلالية:
إصدار جواز سفر الجوازات جواز السفر السعودي منصة أبشر

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