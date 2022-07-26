سفير المملكة في لبنان يستقبل مسؤولة أممية

تواصل- فريق التحرير:

استقبل سفير المملكة لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، بمقر إقامته ،رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان روزاريا برونو.

وجرى خلال اللقاء عرض لأبرز النشاطات التي يقوم بها المكتب في لبنان كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكتب “بخاري” عبر حسابه على “تويتر” :” في لقاءٍ مُفْعَمٍ بالعطاءِ التقيتُ اليومَ رئيسةَ مكتبِ الأُمَمِ المتّحدةِ لتنسيقِ الشؤونِ الإنسانيّةِUNOCHA في لُبنان، السيّدة/ روزاريا برونو،،، و أكّدتْ على أهميّةِ أنْ نتقاسمَ مسؤوليةً مُشتركةً من أجلِ مُستقبلٍ أفضلَ لِلُبنان”.